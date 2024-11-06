Букмекеры дали прогноз по победителю выборов президента в США

Букмекеры на фоне подсчета голосов в ходе выборов президента США спрогнозировали победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Polymarket.

Вероятность победы Трампа букмекеры оценивают в 71,1%, а его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис в 28,9%. По их мнению, республиканец имеет лучшие шансы на победу в шести из семи колеблющихся штатов: 89% в Аризоне, 88% в Джорджии, 87% в Северной Каролине, 66% в Неваде, 60% в Пенсильвании и 58% в Висконсине.

Харрис при этом опережает Трампа только в Мичигане с 52% вероятности победы.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее штаб Харрис спрогнозировал «месяц судебного ада» после выборов.