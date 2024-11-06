Трамп вырвался в лидеры в трех колеблющихся штатах

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах, а Камала Харрис — в двух. Об этом на момент утра среды свидетельствуют данные, приводимые агентством Associated Press, подсчет голосов в штатах продолжается.

По данным на 5:20 мск 6 ноября Трамп взял лидерство в колеблющемся штате Северная Каролина. Агентство в соответствии с данными по обработке 52% бюллетеней сообщает, что республиканец получает 51% голосов, а Харрис — 47,9%.

Кроме того, Трамп побеждает в Висконсине на момент утра среды. У него 57% голосов, у Харрис — немногим более 40%. Схожая ситуация в Джорджии: у Трампа пока на момент утра среды 52%, у Харрис 46%.

При этом в одном из ключевых штатов Пенсильвания впереди остаtтся Харрис: у нее 55,1%, у Трампа — 44%. Харрис также побеждает в Мичигане с 53%, у Трампа — 44%.

До этого сообщалось, что Трамп предварительно получил 178, а Камала Харрис — 99 голосов выборщиков.

Для победы кандидатам надо набрать хотя бы 270 голосов выборщиков. При этом пока что подсчитаны голоса только в традиционно «республиканских» и «демократических» штатах, в то время как исход голосования на выборах определяют «колеблющиеся» штаты.

Ранее ФБР сообщило о распространении ложной информации о выборах в США.