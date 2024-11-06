Трамп вдвое превосходит Харрис по числу выборщиков

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предварительно получил 178, а Камала Харрис — 99 голосов выборщиков. Об этом пишет Associated Press.

Для победы кандидатам надо набрать хотя бы 270 голосов выборщиков. При этом пока что подсчитаны голоса только в традиционно «республиканских» и «демократических» штатах, в то время как исход голосования на выборах определяют «колеблющиеся» штаты.

До этого Трамп и Харрис потратили на самые дорогие президентские выборы в США $3,5 млрд.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее ФБР заявило о распространении ложных видео о сбое машин для голосования.