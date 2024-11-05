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Байден обратился к американцам и призвал «сотворить историю»

Байден призвал американцев сотворить историю и проголосовать за Харрис

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Elizabeth Frantz/Reuters

Действующий президент США Джо Байден призвал американцев «сотворить» историю, проголосовав на избирательных участках за Камалу Харрис. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Идите и голосуйте. Сотворите историю, отдав голос за Камалу Харрис», — говорится в публикации.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

По мнению журналиста Sky News Дэвида Блевинса, выборы президента США представляют собой «исторический день», поскольку перед Америкой стоит выбор между первой женщиной-президентом и «президентом-преступником», а результаты голосования могут привести к массовым беспорядкам.

Ранее Байден признался, что ему хочется наказать сторонников Трампа.

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Выборы в США - 2024
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