Штаб Харрис прогнозирует «месяц судебного ада» после выборов

Представители предвыборного штаба Камалы Харрис считают, что объявление победителя президентской гонки может занять несколько дней, но они готовятся к тому, что правовые последствия могут затянуться на несколько недель, независимо от результата. Об этом сообщил телеканалу CNN один из советников штаба кандидата от демократов.

«Это будет месяц судебного ада», — сказал он CNN.

По словам высокопоставленного финансиста, участвовавшего в разговорах, команда Харриса предупредила доноров о том, что следует ожидать судебных разбирательств в период от четырех до шести недель, в течение которого «все будут подавать в суд на всех».

Другой крупный донор заявил CNN, что кампания предполагает необходимость сохранения капитала или привлечения большего для покрытия крупных юридических счетов, сопровождающих эти меры защиты.

Внешний юрисконсульт кампании Харрис Дана Ремус сказала, что у них есть адвокаты, которые работают по всей стране, чтобы оспаривать результаты подсчетов, пересчетов и проверок.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп лидирует в колеблющемся штате Джорджия после обработки 6% бюллетеней.

Ранее «Мстители» пришли на избирательные участки в США.