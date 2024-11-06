Трамп опередил Харрис по числу голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис по числу голосов выборщиков. Об этом говорится в прогнозе Associated Press (AP).

По подсчетам агентства, по состоянию на 3:15 мск среды Трамп заручился 19 голосами, а Харрис — только тремя.

Незадолго до этого стало известно, что Трамп и Харрис набрали равное число голосов на первом избирательном участке в США — в деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир у канадской границы.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее Трамп заявил, что готовится к победе.