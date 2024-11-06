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В Турции заявили, что у Запада больше нет сил поддерживать Украину

DikGAZETE: у Запада больше нет сил поддерживать Украину

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад больше не имеет сил для поддержки Украины. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

В статье отмечается, что в настоящее время у украинских властей нет выхода. В Киеве возлагали все надежды на помощь западных союзников, но сейчас у Запада нет больше возможностей для поддержки Украины. Энергетический кризис и производственные затраты заставили западные страны начать возвращаться к реальной повестке дня. В этих условиях украинские власти беспомощны в решении многих вопросов.

Издание подчеркивает, что украинская армия испытывает серьезную нехватку личного состава, поэтому власти насильно отправляют на фронт даже пожилых людей, отвергая при этом призывы к переговорам. Если бы Киев вовремя начал переговоры с Москвой, его позиции были бы сильнее, но теперь, даже если диалог с Россией начнется, Украина будет слабой стороной.

6 ноября американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины.

Ранее ВСУ пожаловались на западное вооружение.

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