Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ пожаловались на западное вооружение

Newsweek: украинские военные раскритиковали поставляемые Западом беспилотники

close
Stringer/REUTERS

Украинские военнослужащие раскритиковали вооружение, поставляемое западными странами. Об этом сообщает Newsweek.

«Лучшие образцы оружия (системы, подобные артиллерийским снарядам Excalibur с GPS-наведением) не работают. Беспилотники не летают», — приводит издание слова старшего офицера украинского батальона БПЛА «Ахиллес» Рустама Нургудина.

Утверждается, что дроны и многие другие виды оружия, поставляемые Украине Западом, не подходят для использования в условиях постоянно меняющихся линий фронта, пролегающих через восточную Украину и вдоль границы с Россией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о «важных сдвигах» в вопросах поставок от партнеров для линии фронта.

1 ноября экс-глава Пентагона (2006–2011 годы) Роберт Гейтс заявил, что США больше не дадут Украине крупных пакетов помощи вне зависимости от итогов президентских выборов. По его мнению, США будут снижать свое участие в поддержке Украины, перекладывая основную ответственность за продолжение конфликта на европейские страны. Кроме того, он выразил мнение, что Украину не примут в НАТО в ближайшее время.

Ранее Медведев заявил о намерении Зеленского «набить карманы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами