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В США оценили, как повлияет избрание Трампа на помощь Украине

CNBC: Трамп в случае победы может немедленно остановить финансирование Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Решающим фактором для Украины является то, будут ли демократы или республиканцы доминировать в конгрессе после выборов. Это влияет на то, какой властью будет обладать будущий президент и в какой степени он или она сможет поддержать Украину в финансовом отношении, говорится в материале.

Экс-глава Белого дома намекал, что прекратит военную помощь Киеву, заявив, что остановит конфликт в течение 24 часов после избрания. Как он собирается это сделать, политик не уточнял.

«Аналитики говорят, что Трамп, вероятно, рассматривает блокировку финансирования как способ принудительно остановить войну», — пишет CNBC.

Политик и соратник кандидата от республиканцев Джей Ди Вэнс открыто выступает против дальнейшей помощи Украине, утверждая, что США должны поощрять Киев к заключению мирного соглашения с Россией и быть готовыми уступить территорию Москве.

По мнению экономистов Berenberg Bank, немедленное прекращение Трампом финансирования Украины было бы экстремальным сценарием, однако это вполне вероятный вариант развития событий, учитывая, что политик известен своей непредсказуемостью.

5 ноября Трамп пообещал завершить украинский конфликт и предотвратить мировую войну.

Ранее в Польше заявили, что любой президент США захочет переложить на ЕС расходы на Украину.

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Выборы в США - 2024
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