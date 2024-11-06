Трамп лидирует после опубликования первых результатов голосования в двух штатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует после опубликования первых результатов голосования в штатах Индиана и Кентукки. Об этом сообщает Associated Press (AP).

В настоящее время после подсчета 5% избирательных протоколов в Индиане Трамп набирает 61,4% голосов, его соперник от демократической партии Камала Харрис — 37,3%. В Кентукки после обработки 2% протоколов у Трампа — 66,1%, у Харрис — 32,8%.

Опубликованные данные exit poll телеканала CBS News свидетельствуют, что свыше половины сторонников экс-президента США и кандидата в главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа не уверены в честности проведения президентских выборов.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее стало известно, сколько Трамп и Харрис потратили на президентские выборы.