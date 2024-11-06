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Более половины сторонников Трампа уверены в нечестности выборов

CBS News: 52% сторонников Трампа уверены в нечестности выборов

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Brian Snyder/Reuters

Свыше половины сторонников экс-президента США и кандидата в главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа не уверены в честности проведения президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные exit poll телеканала CBS News.

Согласно им, 52% избирателей, проголосовавших за политика, не уверены в том, что выборы были проведены честно. При этом 47% респондентов заявили, что уверены в честности проведения выборов.

Из данного опроса также следует: 88% сторонников вице-президента и кандидата в главы государства от Демократической партии Камалы Харрис уверены, что выборы проводятся справедливым образом.

5 ноября Трамп заявил, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп назвал условие, при котором признает поражение на президентских выборах.

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Выборы в США - 2024
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