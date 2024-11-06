В МИД РФ прокомментировали запрет в Калифорнии проверять документы у голосующих

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла законодательный запрет о том, что в американском штате Калифорния сотрудникам избирательных участков нельзя проверять документы у голосующих.

Она обратила внимание, что когда в этом штате избиратель приходит голосовать, то у него спрашивают только имя и дату рождения. При этом документы у него не спрашивают и просто предлагают проголосовать, поверив на слово, отметила дипломат.

«Когда и если человек протягивает документ, сотрудники избирательных комиссий отстраняют руку и отворачиваются, чтобы не нарушить запрет на проверку документов, введенный в сентябре текущего года. С другой стороны, если они пол определяют «со слов больного», то и бюллетени должны раздавать без проверки документов», — написала Захарова.

Она также назвала это «американской демократией».

5 ноября кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что есть сообщения о массовом мошенничестве во время голосования в колеблющемся штате Пенсильвания.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в России не исключили гражданской войны в США из-за избирательной системы.