Названо число голосов Трампа и Харрис на первом избирательном участке

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп и его соперница Камала Харрис набрали равное число голосов на первом избирательном участке в США — в деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир у канадской границы. Об этом сообщает телеканал CNN.

С 1960 года в этом населенном пункте начинается голосование в США. Оба кандидата получили по три голоса.

До этого Трамп проголосовал и понадеялся «на большую победу» на выборах президента.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее британский политик Фарадж призвал Харрис помиловать Трампа в случае победы на выборах.