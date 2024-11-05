Трамп проголосовал и понадеялся «на большую победу» на выборах президента

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил надежду, что одержит «большую победу» на выборах главы государства. Об этом он сообщил по прибытии на избирательный участок в Палм-Бич, сообщает CNN.

«Похоже, республиканцы проявили себя с полной силой, так что посмотрим, что из этого получится… Я слышал, что у нас все очень хорошо», — сказал Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты являются большой страной, оказавшейся в беде, и необходимо это исправить. Республиканец заявил, что уверен в своих шансах на победу, отметив, что вошел в день выборов «с большим преимуществом».

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

По мнению журналиста Sky News Дэвида Блевинса, выборы президента США представляют собой «исторический день», поскольку перед Америкой стоит выбор между первой женщиной-президентом и «президентом-преступником», а результаты голосования могут привести к массовым беспорядкам.

Ранее соратник Трампа проголосовал и предрек «золотой век процветания» в случае победы.