Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж призвал Камалу Харрис в случае победы на президентских выборах США помиловать своего соперника Дональда Трампа, чтобы смягчить напряженность после результатов голосования. Его слова приводит Fox News.

В то же время он выразил надежду, что республиканец одержит победу над Камалой Харрис.

«Если она победит во вторник, я надеюсь, она помилует его. Она могла бы выглядеть великодушной, и это смягчило бы потенциальную напряженность», — сказал Фарадж.

Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Он их оценивает как «попытку демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом». По самым тяжелым статьям бывшему президенту грозят 20 лет лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то тогда оно может составить несколько столетий — примерно 700 лет тюрьмы.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Хейли призвала голосовать за Трампа, несмотря на «ненависть миллионов».