Стало известно о посещении главы МИД Германии зоны у границы с Белоруссией и РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок совершила визит в подразделение государственной пограничной службы Украины, расположенное у границы России и Белоруссии. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, речь идет о подразделении госпогранслужбы, находящемся «в нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области». Там у министра попросили поставить Киеву «больше оружия», пишет агентство.

Reuters также отмечает, что во время прошедшего визита дипломат «ознакомилась с ситуацией на границе» с РФ и Белоруссией.

4 ноября Бербок прибыла в Киев в рамках своего восьмого визита на Украину с момента начала конфликта с Россией.

В этот же день она заявила, что Украина нуждается в поддержке на фоне наступающей зимы и продолжающегося конфликта с Россией.

По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, министр иностранных дел ФРГ прибыла в Киев для того, чтобы подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией.

Ранее Бербок намекнула на скорое разрешение ВСУ бить вглубь России.