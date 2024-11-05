Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев для того, чтобы подтолкнуть власти Украины к переговорам с Россией. Об этом РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По словам политика, кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис в случае своей победы не намерена оказывать серьезной военной помощи Украине. Ее соперник, республиканец Дональд Трамп, заявил, что уже на следующий день после успеха на выборах свяжется с Москвой для поиска выхода из конфликта до конца нынешнего года.

В связи с этим, отметил Нимайер, Бербок, чтобы приписать себе заслуги в достижении мира, прибыла в Киев с тайной целью склонить власти Украины к переговорам с Россией.

4 ноября Нимайер заявил, что десятки военных советников из ФРГ могут неофициально находиться на территории Украины. Они осуществляют работу с технически сложным вооружением НАТО.

Ранее Бербок никто не встретил по прибытии в Китай.