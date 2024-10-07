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Бербок намекнула на скорое разрешение ВСУ бить вглубь России

Глава МИД ФРГ Бербок не исключила, что Украине вскоре разрешат бить вглубь РФ

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Liesa Johannssen/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь российской территории, в том числе немецким оружием, «в целях самообороны». Ее слова приводит Tagesschau.

Она не стала вдаваться в подробности того, на какое расстояние Украина сможет наносить удары, поскольку российские военные якобы могут извлечь из этого выгоду. По ее мнению, ВСУ не обязаны отвечать только тогда, когда территорию республики уже атакуют.

«Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу <…> прежде чем ей будет позволено защищаться. Даже лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить», — сказала Бербок.

Она заявила о необходимости «превентивных мер», где вопрос лишь в том, «насколько далеко это зайдет».

3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве заявил, что страны контактной группы по Украине 12 октября обсудят снятие запрета на применение Вооруженными силами Украины западного оружия для ударов по территории России.

Ранее президент Эстонии процитировал Рейгана и призвал покончить с красными линиями РФ.

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