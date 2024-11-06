Илон Маск проголосовал на выборах президента США

Американский предприниматель Илон Маск сообщил на своей странице в соцсети X, что проголосовал на выборах президента США в Техасе.

«Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас, где находится «Звездная база» (Starbase. — «Газета.Ru»)», — написал Маск.

Starbase — испытательный космодром и производственная площадка недалеко от города Браунсвилл в Техасе, которая используется компанией SpaceX.

Вечером 5 ноября газета The New York Times писала, что Маск планирует в ночь выборов находиться в поместье кандидата на пост президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По данным телеканала CNN, сам политик будет следить за результатами голосования там же в небольшой группе семьи и друзей.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Маск заявил, что в случае победы Харрис власти США заблокируют соцсеть X.