Маск заявил, что в случае победы Харрис власти США заблокируют соцсеть X

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США американские власти добьются закрытия соцсети Х. Об этом он заявил в эфире подкаста американского телеведущего Джо Рогана.

По словам Маска, в США существуют организации-цензоры, к которым он отнес «Центр противодействия разжиганию ненависти в виртуальном пространстве». Маск сравнил его с министерством правды из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

«Они заставляют рекламодателей бойкотировать [соцсеть X]. Если победит Харрис, мы увидим, как тенденция к бойкоту станет сильнее, и они закроют нас. Режим Камалы не позволит Х существовать», — сказал Маск.

1 ноября сообщалось, что Маск опасается мести властей США в случае проигрыша Трампа на выборах. В развернувшейся на эту тему дискуссии, в частности, было высказано предположение, что у Маска могут отозвать гражданство США, если выяснится, что он «наврал» в миграционных документах (Маск родился и вырос в ЮАР. — Ред.). «Это 100% вероятно», — написал Маск.

В американской президентской кампании 2024 года Маск стал весьма заметным сторонником кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

1 ноября в интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил, что в случае его победы Маск будет назначен в администрации президента на «влиятельную должность».

Ранее Маск обвинил демократов США во лжи ради победы на выборах.