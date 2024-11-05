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Маск будет следить за результатами выборов с Трампом

NYT: миллиардер Маск будет следить за выборами вместе с Трампом в Мар-а-Лаго

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Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск планирует в ночь выборов находиться в поместье кандидата на пост президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Илон Маск планирует в ночь выборов находиться с бывшим президентом Дональдом Трампом», — пишет газета.

Как сообщал телеканал CNN, Дональд Трамп будет следить за результатами голосования на должность главы государства в небольшой группе семьи и друзей в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

По данным собеседников телеканала, сторонники Трампа были приглашены на специальную вечеринку, в ходе которой республиканец, скорее всего, будет общаться с гостями в течение всего вечера.

1 ноября сообщалось, что Маск опасается мести властей США в случае проигрыша Трампа на выборах. В развернувшейся на эту тему дискуссии, в частности, было высказано предположение, что у Маска могут отозвать гражданство США, если выяснится, что он «наврал» в миграционных документах (Маск родился и вырос в ЮАР. — Ред.). «Это 100% вероятно», — написал Маск.

В американской президентской кампании 2024 года Маск стал весьма заметным сторонником кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее спикер Джонсон предсказал крупную победу Трампа на выборах в США.

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Выборы в США - 2024
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