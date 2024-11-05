Стало известно, где Трамп будет ждать результатов выборов

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп будет следить за результатами голосования на должность главы государства в небольшой группе семьи и друзей в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, сторонники Трампа были приглашены на специальную вечеринку, в ходе которой республиканец, скорее всего, будет общаться с гостями в течение всего вечера.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

По мнению журналиста Sky News Дэвида Блевинса, выборы президента США представляют собой «исторический день», поскольку перед Америкой стоит выбор между первой женщиной-президентом и «президентом-преступником», а результаты голосования могут привести к массовым беспорядкам.

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