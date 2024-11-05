Соратник Харрис назвал неожиданный фактор исхода выборов в США

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Тим Уолз заявил, что усталость американцев от Дональда Трампа может существенно повлиять на исход президентских выборов. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что усталость от Дональда Трампа чувствуется. Люди с нетерпением ждут голосования, и я просто не могу описать словами разницу в настроении людей», — сказал Уолз.

Он также подчеркнул, что в день выборов не общался с кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

По мнению журналиста Sky News Дэвида Блевинса, выборы президента США представляют собой «исторический день», поскольку перед Америкой стоит выбор между первой женщиной-президентом и «президентом-преступником», а результаты голосования могут привести к массовым беспорядкам.

Ранее миру предрекли пропаганду сексизма, расизма и авторитаризма при победе Трампа.