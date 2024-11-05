В Мичигане на избирательном участке произошла утечка газа

Избирательный участок в американском штате Мичиган был закрыт из-за утечки газа. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Инцидент произошел в небольшом городке Нортвилл, расположенном в 43 километрах от центра Детройта. Избирательный участок срочно закрыли, а жителей отправили голосовать на другой участок в пригороде Детройта.

Коммунальная компания Consumers Energy проводит расследование происшедшего.

Мичиган входит в число так называемых «колеблющихся штатов», в которых не было однозначной поддержки того или иного кандидата в президенты США.

5 ноября Государственный секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер обвинил Россию в якобы ложных угрозах взрывов бомб на избирательных участках в округе Фултон.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее в России не исключили гражданской войны в США из-за избирательной системы.