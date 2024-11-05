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Американский штат обвинил Россию в минировании избирательных участков

Госсекретарь штата Джорджия обвинил Россию в угрозе минирования участков

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Quinn Glabicki/Reuters

Государственный секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер обвинил Россию в якобы ложных угрозах взрывов бомб на избирательных участках в округе Фултон. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается в материале, два избирательных участка в округе Фултон были ненадолго эвакуированы после получения ложных угроз о заложенных бомбах, сообщили представители окружных избирательных комиссий. Всего угрозы были направлены на пять избирательных участков.

Раффенспергер заявил журналистам, что угрозы исходили из России, но не стал вдаваться в подробности.

«Похоже, они замышляют что-то неладное. Они не хотят, чтобы у нас были гладкие, честные и точные выборы», — заявил он.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее британский политик дал совет Харрис в случае победы на выборах.

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Выборы в США - 2024
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