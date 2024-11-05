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Токаев встретился с Макроном в Париже

Токаев посетил Париж с государственным визитом и провел переговоры с Макроном

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Yara Nardi/Pool/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый в истории государственный визит во Францию. Об этом сообщает РБК.

В публикации напомнили, что визит завершился во вторник, 5 ноября.

В аэропорту Токаева встретил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Затем состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Перед визитом во французской газете Le Figaro опубликовали статью Токаева, посвященную стратегическому партнерству двух стран.

В ситуации, когда крупные державы не могут договориться, «именно средние державы все чаще берут на себя роль посредников», считает президент Казахстана.

В конце октября стало известно, что Казахстан заинтересован в экономическом и политическом сотрудничестве со всеми странами БРИКС на двусторонней основе.

Ранее президент Казахстана Токаев пересел на Aurus Senat.

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