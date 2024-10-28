Президент Казахстана Токаев пересел на Aurus Senat

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите БРИКС в Казани пользовался автомобилем Aurus Senat, привезенным из Казахстана. Об этом сообщает Motor.ru.

По данным источников «Мотора», лидеры других государств пользовались в Казани автомобилями Aurus, предоставленными российской стороной. Для Токаева автомобиль доставили из Казахстана. Номерные знаки на этом Aurus принадлежат серии, используемой Службой государственной охраны Казахстана, утверждает издание.

Автомобиль Токаева отличается от Aurus из гаража российской ФСО: у него нет антенн спецсвязи и стробоскопов возле переднего номера. Также на автомобиле Токаева установлены колесные диски нового дизайна, которые стали ставить на Aurus Senat недавно.

До недавнего времени Касым-Жомарт Токаев ездил на служебном Mercedes-Benz S-Class, который был доставлен и в Казань, но находился в резерве. Казахстанские власти официально не сообщали, что лидер страны начал использовать российский Aurus.

Ранее стало известно, что Geely испытывает автомобиль с запасом хода 2,4 тыс. км.