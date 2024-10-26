Аналитики высоко оценили перспективы Казахстана как страны-партнера БРИКС

Казахстан заинтересован в экономическом и политическом сотрудничестве со всеми странами БРИКС на двусторонней основе, считает генеральный директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков.

По его словам, Казахстан и все члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы международные институты были построены более демократично.

«Также ценно участие Казахстана в обмене позициями по различным актуальным вопросам. Как правило, руководство Казахстана формулирует позиции очень близкие к консенсусным. И это участие в формировании консенсуса БРИКС является важным вкладом Казахстана в работу БРИКС+, особенно на высоком уровне саммита», — сказал Марков.

По словам автора Telegram-канала «Записки казахского китаеведа» Адиля Каукенова, Казахстан настроен на системное взаимодействие со странами БРИКС.

«На встрече «БРИКС Плюс» Президент Токаев выразил искреннюю поддержку усилиям БРИКС и подчеркнул его успехи как нового центра международного притяжения. Его выступление было одним из самых позитивных среди участников встречи», — отметил он.

С ним согласна и сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова, которая отметила, что Казахстан поддерживает актуальные аспекты взаимодействия стран БРИКС.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Владимира Плякина, партнерство Казахстана с БРИКС открывает новые горизонты для сотрудничества и развития.

«БРИКС дает возможность странам-участницам выражать свою точку зрения, развивать технологии и укреплять связи с новыми друзьями и партнерами», — сказал он.

Заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики Александр Лукин подчеркнул, что Казахстан разделяет мнение по всем основным вопросам государств БРИКС.

Напомним, по итогам саммита в Казани Казахстан получил статус страны-партнера БРИКС. Во время своего выступления на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что БРИКС стал глобальным центром международного притяжения.

«БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников», — сказал Токаев.