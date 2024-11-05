Назван возможный кандидат на пост главы Еврейской автономной области

Глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» 47-летняя Мария Костюк может возглавить Еврейскую автономную область (ЕАО) после предполагаемого ухода Ростислава Гольдштейна. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента РФ.

Костюк является уроженкой ЕАО, она прожила и проработала в регионе большую часть своей жизни. Работала в районной администрации, мэрии Биробиджана, аппарате губернатора и областного правительства, а также в других структурах.

Помимо прочего, Костюк работает заместителем секретаря отделения «Единой России» в ЕАО и руководит программой «Время героев». Известно, что она потеряла сына, который служил в зоне СВО.

5 ноября глава республики Коми Владимир Уйба объявил, что покинет свой пост в связи с переходом на новое место работы.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Владимира Уйбу во главе Коми может сменить глава Еврейской области Ростислав Гольдштейн.

За день до этого также стало известно об отставке глав еще двух российских регионов: Ростовской и Тамбовской областей. О том, что они подают в отставку в связи с переходом на новую работу, в своих Telegram-каналах сообщили Василий Голубев и Максим Егоров.

Ранее стало известно, когда состоятся выборы главы Коми.