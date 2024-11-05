Назван основной кандидат на пост главы Коми

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн может стать главой Республики Коми. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента РФ.

Известно, что Гольдштейн учился на Сахалине, после чего работал слесарем и монтажником. После переезда в Коми он занялся бизнесом, в частности, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн». В нулевых годах он дважды становился депутатом Госсовета Коми. В 2007 году был избран депутатом Госдумы V созыва от партии «Единая Россия». В 2019 году политик стал временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО, а в следующем году стал губернатором.

5 ноября глава Республики Коми Владимир Уйба объявил, что покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы на федеральном уровне.

До этого «Ведомости» писали, что Уйба вызывает недовольство в администрации президента, также у него испорчены отношения с элитами в Коми.

Ранее стало известно, когда состоятся выборы главы Коми.