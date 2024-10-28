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«Ведомости» узнали о возможной скорой отставке двух губернаторов

«Ведомости»: свои посты вскоре могут оставить главы Ростовской области и Коми

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

До конца текущего года могут произойти отставки двух глав российских регионов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Среди вероятных кандидатов они назвали губернатора Ростовской области Василия Голубева и главу республики Коми Владимира Уйбу. У обоих руководителей регионов полномочия истекают в следующем году.

Голубев возглавляет Ростовскую область с 2010 года. По словам источников, он может уйти в отставку из-за долгого пребывания на посту. В свою очередь Уйба, руководящий первый срок, вызывает недовольство в АП, также у него испорчены отношения с местными элитами, отмечает газета. При этом утверждается, что к нему хорошо относится руководство страны.

23 октября эксперты компании «Минченко консалтинг» в новом выпуске рейтинга «Госсовет 2.0» предрекли высокий риск отставки в 2025 году двум губернатором — это тот же Владимир Уйба, а также губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Ранее стало известно о возможной отставке еще одного губернатора в России.

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