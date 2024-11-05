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В Белоруссии прокомментировали способность Запада совершить госпереворот

МО: Запад понял, что не сможет осуществить госпереворот в Белоруссии и РФ

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Виктор Толочко

Запад пришел к осознанию неспособности осуществить госпереворот в Белоруссии и РФ. Об этом заявил начальник главного управления - заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк в интервью белорусской военной газете «Во славу Родины».

Он добавил, что западные политики также не способны обеспечить победу Украины на поле боя. Куприянюк отметил, что управляемый американскими властями блок НАТО фактически готовится к вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. По его словам, основные усилия стран-членов Североатлантического альянса сосредоточены на увеличение расходов на оборону и наращивание потенциала войск.

До этого замглавы Генштаба напомнил, что в странах, находящихся у границ Белоруссии, идет подготовка так называемой «белорусской добровольческой армии». Также вербуются радикально настроенные граждане страны, отметил Куприянюк.

Ранее в белорусском минобороны заявили о готовности НАТО к вооруженному противостоянию с Белоруссией и РФ.

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