В минобороны Белоруссии заявили, что оппозиция готовит смещение власти

Белорусская оппозиция, находящаяся за пределами страны и курируемая Западом, готовится к смещению законной власти в республике, причем не исключается и силовой сценарий. Об этом заявил начальник главного управления — замначальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк в интервью белорусской военной газете «Во славу Родины».

«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий», — отметил он.

Замглавы Генштаба добавил, что в странах, находящихся у границ Белоруссии, идет подготовка так называемой «белорусской добровольческой армии». Также вербуются радикально настроенные граждане страны, отметил Куприянюк.

При этом, по его мнению, Запад уже осознал свою неспособность осуществить госпереворот в Белоруссии и России, а также обеспечить победу Украины на поле боя.

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