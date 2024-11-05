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В Минске заявили о готовности НАТО к вооруженному противостоянию с Белоруссией и РФ

Минобороны: у границы с Белоруссией находятся подразделения нацгвардии Украины

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Gleb Garanich/Reuters

У границы с Белоруссией на постоянной основе находятся подразделения с бронетехникой из состава сил специальных операций и нацгвардии Украины. Об этом рассказал начальник главного управления — заместитель начальника Генерального штаба ВС генерал-майор Владимир Куприянюк в интервью газете «Во славу Родины».

По его словам, группировка украинской армии у белорусской границы насчитывает около 15 тысяч человек.

Куприянюк отметил, что НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. Он считает, что военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии в ближайшее время сохранит повышенную напряженность.

В августе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что к границе с Украиной отправят подразделения спецназа, сухопутные и ракетные войска.

Ранее генштабы ВС Белоруссии и России начали подготовку учений «Запад-2025».

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