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Заседание высшего Госсовета России и Белоруссии проведут в Минске

Мишустин: в Минске пройдет заседание Высшего госсовета России и Белоруссии

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

В Минске пройдет заседание Высшего Госсовета России и Белоруссии, приуроченное к 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Заявление последовало по прибытии премьера России в Минск. По его словам, заседание Госсовета пройдет под руководством президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Перед этим сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в столицу Белоруссии. В рамках поездки он выступил на заседании Совета министров Союзного государства. Глава российского кабмина поблагодарил белорусских коллег за гостеприимство и созданные условия для работы.

Премьер России отметил, что в этом и ближайшие два года России и Белоруссии предстоит сконцентрироваться на углублении сотрудничества в ряде сфер. В частности, в промышленности, энергетике, логистике, науке, культуре и других отраслях.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия отменили роуминг внутри Союзного государства.

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