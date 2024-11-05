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Мишустин прибыл в Минск

Мишустин прилетел в Минск на заседание Совета министров Союзного государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Минск, где принял участие в заседании Совета министров Союзного государства. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

«У трапа самолета Председателя Правительства встретили замминистра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Белоруссии», — говорится в сообщении.

В рамках поездки Мишустин выступил на заседании Совета министров Союзного государства. Глава российского кабмина поблагодарил белорусских коллег за гостеприимство и созданные условия для работы.

Премьер России отметил, что в этом и ближайшие два года России и Белоруссии предстоит сконцентрироваться на углублении сотрудничества в ряде сфер. В частности, в промышленности, энергетике, логистике, науке, культуре и других отраслях.

28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России запланировано на 5 декабря. По его словам, в рамках мероприятия странам предстоит расставить все точки над i, «чтобы и будущий, и последующие годы были понятными в плане сотрудничества».

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.

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