Лавров прокомментировал необходимость дипконтактов с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на России и США лежит особая ответственность за судьбы мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«На наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Это предопределяет необходимость дипломатических контактов и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне», — поделился Лавров.

До этого Лавров заявлял, что экспертам научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», который проходит в Москве, стоит порассуждать на тему пробуждения совести у западных стран.

Он напомнил о «неоколониальных замашках» западных стран, приведя в пример слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, назвавшего мир вне Европы джунглями, и процитировав госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что те, кто не попадет за «стол демократии, будут в меню».

Ранее Лавров обвинил англосаксов в желании нанести Москве поражение «руками киевского режима».