Лавров предложил экспертам спрогнозировать появление совести у Запада

Экспертам научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее», который проходит в Москве, стоит порассуждать на тему пробуждения совести у западных стран, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Желая внести вклад в поиск фантастических сюжетов, рискну предложить вам порассуждать о том, когда и если Запад одумается, и у него проснется совесть», — пошутил глава российского МИД.

Он напомнил о «неоколониальных замашках» западных стран, приведя в пример слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, назвавшего мир вне Европы джунглями, и процитировав госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что те, кто не попадет за «стол демократии, будут в меню».

Лавров также предложил пофантазировать о том, что нужно сделать другим государствам, чтобы вразумить Запад и научить приличному поведению.

При этом глава МИД подчеркнул, что Российская Федерация не закрыта от диалога с Западом, но будет рассматривать предложения о возобновлении контактов, исходя из собственных национальных интересов.

Ранее Лавров обвинил англосаксов в желании нанести Москве поражение «руками киевского режима».