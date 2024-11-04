Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров обвинил англосаксов в желании нанести Москве поражение «руками киевского режима»

Лавров: англосаксы хотят нанести Москве поражение «руками киевского режима»

close
Илья Питалев/РИА Новости

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что англосаксы хотят нанести Москве поражение «руками киевского режима». Его слова передает ТАСС.

По словам Лаврова, похожим образом в XX веке поступил Адольф Гитлер, который для ведения боевых действий против СССР «собрал под нацистские знамена» большое число европейских стран.

В понедельник, 4 ноября, глава внешнеполитического ведомства принял участие в Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». Мероприятие проходит в Москве.

Также министр заявил, что США готовят авантюру по вовлечению Европы в прямой вооруженный конфликт с Россией на случай, «если режим Зеленского не справится».

По его словам, в настоящее время правительства многих государств Европы не видят для себя будущего в многополярной системе международных отношений. Вместо этого они обращаются к «заокеанскому гегемону».

Ранее в ООН заявили о попытках украинского лидера втянуть НАТО в конфликт с ядерной державой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами