Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что англосаксы хотят нанести Москве поражение «руками киевского режима». Его слова передает ТАСС.

По словам Лаврова, похожим образом в XX веке поступил Адольф Гитлер, который для ведения боевых действий против СССР «собрал под нацистские знамена» большое число европейских стран.

В понедельник, 4 ноября, глава внешнеполитического ведомства принял участие в Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». Мероприятие проходит в Москве.

Также министр заявил, что США готовят авантюру по вовлечению Европы в прямой вооруженный конфликт с Россией на случай, «если режим Зеленского не справится».

По его словам, в настоящее время правительства многих государств Европы не видят для себя будущего в многополярной системе международных отношений. Вместо этого они обращаются к «заокеанскому гегемону».

Ранее в ООН заявили о попытках украинского лидера втянуть НАТО в конфликт с ядерной державой.