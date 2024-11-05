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Захарова выступила с пожеланием американскому народу

Захарова пожелала народу США преодолеть кризис демократии и раскол общества

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия желает жителям США преодолеть кризис демократии и раскол в американском обществе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать выборы президента США.

5 ноября проходят 60-е выборы президента США. От Демократической партии на пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от Республиканской партии стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что в США влияние на исход президентских выборов оказывают такие факторы, как махинации, голосование по почте, а также позиция ключевых (колеблющихся) штатов. Он подчеркнул, что опросы отражают политические симпатии тех социологических и медийных структур, которые их организуют.

Ранее эксперт оценил, как разные итоги выборов в США скажутся на России.

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Выборы в США - 2024
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