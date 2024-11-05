В Кремле не стали комментировать выборы в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать выборы президента США.

«Пока нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.

5 ноября проходят 60-е выборы президента США. От Демократической партии на пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от Республиканской партии стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в США влияние на исход президентских выборов оказывают такие факторы, как махинации, голосование по почте, а также позиция ключевых (колеблющихся) штатов. Он подчеркнул, что опросы отражают политические симпатии тех социологических и медийных структур, которые их организуют.

Также Пушков не исключил, что демократы в США уже обеспечили «победу» своего кандидата Камалы Харрис за счет махинаций. Голосование по почте, по мнению сенатора, является возможностью для представителей демократической партии сфальсифицировать результаты выборов.

Ранее эксперт оценил, как разные итоги выборов в США скажутся на России.