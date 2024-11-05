В Совфеде назвали факторы, влияющие на исход выборов в США

В США влияние на исход президентских выборов оказывают такие факторы, как махинации, голосование по почте, а также позиция ключевых (колеблющихся) штатов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Для исхода выборов ключевыми являются три фактора», — отметил он, подчеркнув, что опросы отражают политические симпатии тех социологических и медийных структур, которые их организуют.

По словам Пушкова, первым фактором, влияющим на результат выборов, является голосование в ключевых штатах, то есть в тех регионах, где нет явного преимущества ни у одного из кандидатов.

Вторым таким фактором сенатор назвал голосование по почте. По словам Пушкова, есть данные, что массовые подлоги при голосовании по почте сыграли решающую роль в сомнительной победе действующего президента США Джо Байдена над Трампом в 2020 году.

Третьим фактором, оказывающим влияние на итоги выборов в США, сенатор назвал махинации в ходе электорального процесса. К примеру, демократы могут разрешить голосовать нелегалам, а также вбрасывать бюллетени.

5 ноября жители американского поселка Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента — в соответствии со сложившейся еще с 1960 года традицией избирательный участок открывается там первым в Соединенных Штатах.

Ранее экс-офицер СБУ рассказал о заблуждениях украинцев по выборам в США.