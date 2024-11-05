Эксперт оценил, как разные итоги выборов в США скажутся на России

Итоги выборов в США скажутся на общей ситуации в мире, в том числе повлияют на отношения страны с Россией. Так, в случае переизбрания экс-президента Штатов Дональда Трампа можно ожидать, что он прервет двухлетнее молчание и выйдет на связь с властями России, объяснил 360.ru политтехнолог и политический аналитик Павел Дубравский.

По мнению эксперта, можно ожидать, что Трамп попробует приложить усилия для прекращения военной спецоперации на Украине. Он также обещал, что будет добиваться снижения санкционного давления, но ожидать много не стоит, так как подобные вопросы решаются с одобрения конгрессменов, отметил Дубравский.

«Второй важный момент — к России Трамп станет относиться, как к другим региональным державам, которые действуют в своих интересах. На первом месте останется America First, то есть обычный изоляционизм», — добавил он.

Также эксперт напомнил, что неоднократно кандидат от республиканцев заявлял о поддержке переговоров России и Украины. По его мнению, в этом плане действовать политик в Кремле президента сможет по-разному – от уговоров до угроз.

В случае победы представителя демократической партии Камалы Харрис Вашингтон продолжит финансирование ВСУ и поддержку Киева – особых изменений и отличий от текущей ситуации не будет, считает политолог. По его мнению, пока неясно, что Харрис может предложить сторонам с точки зрения переговоров, поэтому, вероятнее всего, она полностью продолжит политику действующего лидера Джо Байдена и сохранит отсутствие каких-либо контактов с Россией.

Напомним, сегодня началось всеобщее голосование на 60-х выборах президента США. Подробнее о том, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее первый населенный пункт в США объявил результаты президентских выборов.