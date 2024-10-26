Западные страны не смогли изолировать Россию, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X.

«Россия явно не изолирована. Враждебность к РФ со стороны западных интриганов саморазрушительна», — написал он, комментируя видеонарезку заявлений различных глав западных государств об изоляции России с 2022 года на фоне кадров недавнего саммита БРИКС в Казани.

Накануне посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий назвал заявления Запада об изоляции России дезинформированием мировой общественности. По его словам, саммит БРИКС в Казани продемонстрировал «всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи».

До этого глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что у Запада «явно-что-то не заладилось» с изоляцией России, и он идет по пути самоизоляции от глобального большинства.

Ранее Байдену припомнили слова об «изоляции Путина» на фоне саммита БРИКС.