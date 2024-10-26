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В Британии рассказали о неудавшейся изоляции России

Британский политик Кертен заявил о провале попыток стран Запада изолировать РФ

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Shutterstock

Западные страны не смогли изолировать Россию, заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X.

«Россия явно не изолирована. Враждебность к РФ со стороны западных интриганов саморазрушительна», — написал он, комментируя видеонарезку заявлений различных глав западных государств об изоляции России с 2022 года на фоне кадров недавнего саммита БРИКС в Казани.

Накануне посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий назвал заявления Запада об изоляции России дезинформированием мировой общественности. По его словам, саммит БРИКС в Казани продемонстрировал «всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи».

До этого глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял, что у Запада «явно-что-то не заладилось» с изоляцией России, и он идет по пути самоизоляции от глобального большинства.

Ранее Байдену припомнили слова об «изоляции Путина» на фоне саммита БРИКС.

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