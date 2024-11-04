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Путин примет верительные грамоты у новых послов иностранных государств

Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 новых иностранных послов

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 28 новых послов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно сообщению пресс-службы резиденции российского лидера, церемония пройдет 5 ноября в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В числе тех, кто вручит верительные грамоты Путину, — Акира Муто из Японии, Сара Тейлор из Канады и Симона Гальперин из Израиля.

Накануне журналист Павел Зарубин сообщал, что на этой неделе глава государства, в числе прочего, планирует принять участие в заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, а также открыть ряд новых инфраструктурных проектов.

Кроме того, Путин выступит на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», где в том числе будут обсуждаться отношения России с западными странами. В этом году мероприятие состоится в Сочи 7 ноября. В его программе указано, что с 09:30 до 11:00 пройдет открытая дискуссия, посвященная итогам Валдайской конференции, а затем состоится пленарное заседание на тему «Безопасность для всех и каждого. Вместе в новый мир».

Ранее в Госдуме заявили о провале попытки изолировать Россию и уничтожить ее экономику.

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