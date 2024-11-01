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Стало известно, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина, 79% ему доверяют

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Алексей Даничев/РИА Новости

81% россиян положительно оценивают работу российского президента Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отмечается, что 79% респондентов заявили о доверии президенту. Опрос проводился с 25 по 27 октября. В нем приняли участие 1,5 тысячи россиян.

«Большинство населения — 81% (плюс 2 п.п.) уверено, что он (Путин. — «Газета.Ru») хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении фонда.

Кроме того, 52% респондентов положительно оценили работу правительства РФ. Еще 57% опрошенных считают, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо.

На минувшей неделе ФОМ сообщал, что Путину доверяли 77% россиян, еще 79% участников опроса положительно оценивали работу российского президента.

ТАСС со ссылкой на проект доклада «О состоянии гражданского общества в РФ за 2024 год» сообщало, что уровень доверия россиян к Общественной палате (ОП) РФ вырос с 40% в 2020 году до 59% в 2023–2024 годах.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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