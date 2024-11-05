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Стало известно, что Путин и Лавров обсуждали с главой МИД КНДР

Руденко: с главой МИД КНДР обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встречах с главой МИД КНДР Цой Сон Хи обсуждали вопросы, интересующие оба государства. Об этом сообщил заместитель Лаврова Андрей Руденко, его цитирует «Интерфакс».

«Мы обсуждали все вопросы, представляющие взаимный интерес», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства, когда у него спросили, обсуждалась ли на встречах имплементация статьи 4 Договора о стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

По словам Руденко, переговоры представляли собой стратегические консультации по широкому спектру тем, поскольку указанный договор касается как торговых отношений между странами, так и взаимодействия в сфере безопасности.

Отмечается, что четвертая статья договора предполагает поддержку одной стороны другой в случае вооруженного нападения.

Переговоры Цой Сон Хи с Лавровым и Путиным состоялись 3 и 4 ноября соответственно. Сообщалось, что визит северокорейского министра имел рабочий характер.

Ранее в Кремле прокомментировали попытку Киева вовлечь Сеул в конфликт на Украине.

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