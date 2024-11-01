Трамп обещал двум сторонникам влиятельные должности, если станет президентом

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что, если станет главой государства, может назначить предпринимателя Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на «влиятельные должности» в своей президентской администрации. С таким утверждением он выступил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Да, это будет так», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

При этом кандидат в президенты США не уточнил, на какие именно должности могут претендовать Маск и Кеннеди-младший.

До этого Трамп словами отреагировал на заявления тех политических сил в Соединенных Штатах, которые называют его «другом России». В интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил, что утверждающие это люди «больны».

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».