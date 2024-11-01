Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обещал двум сторонникам влиятельные должности, если станет президентом

Трамп: Маск и Кеннеди-младший могут получить высокие должности в администрации

close
Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что, если станет главой государства, может назначить предпринимателя Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на «влиятельные должности» в своей президентской администрации. С таким утверждением он выступил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Да, это будет так», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

При этом кандидат в президенты США не уточнил, на какие именно должности могут претендовать Маск и Кеннеди-младший.

До этого Трамп словами отреагировал на заявления тех политических сил в Соединенных Штатах, которые называют его «другом России». В интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил, что утверждающие это люди «больны».

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами