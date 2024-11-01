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Маск опасается мести властей США в случае проигрыша Трампа на выборах

Маск: месть властей США в случае проигрыша Трампа на выборах 100% вероятна

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением о том, что власти США будут мстить ему в случае проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах. Соответствующий комментарий бизнесмен разместил на своей странице в соцсети Х.

В развернувшейся на эту тему дискуссии, в частности, было высказано предположение, что у Маска могут отозвать гражданство США, если выяснится, что он «наврал» в миграционных документах (Маск родился и вырос в ЮАР. — Ред.).

«Это 100% вероятно», — написал Маск.

В американской президентской кампании 2024 года Маск стал весьма заметным сторонником кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

1 ноября в интервью журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил, что в случае его победы Маск будет назначен в администрации президента на «влиятельную должность».

Незадолго до того Маск пообещал, что в случае победы Трампа сможет сократить расходы федерального бюджета не менее чем на $2 трлн.

Ранее стало известно, сколько денег Илон Маск тратит на поддержку Трампа.

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Выборы в США - 2024
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