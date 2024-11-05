Маск обвинил демократов США во лжи ради победы на выборах

Демократы пойдут на любую ложь, чтобы победить на выборах президента в Соединенных Штатах. Таким мнением поделился американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Демократы скажут любую ложь для победы на выборах», — сказал Маск.

В конце октября Маск заявил, что сможет сократить расходы федерального бюджета не менее чем на $2 трлн в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах.

25 октября бизнесмен заявил, что многие бывшие сторонники демократов на грядущих выборах президента проголосуют за Трампа.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп дал совет чернокожим и латиноамериканцам, голосующим за Харрис.